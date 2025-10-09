Издание Newsweek сообщило о передвижении российских военных кораблей вблизи территориальных вод Японии. В Токио заявили, что активность российских сил в Азиатско-Тихоокеанском регионе усиливает риски для национальной безопасности. Москва, со своей стороны, подчеркнула, что речь идет о плановом дальнем походе корабельной группы.

По данным японского Минобороны, с 6 по 7 октября три российских корабля прошли между островами Йонагуни и Ириомоте, направляясь из Восточно-Китайского моря в сторону Филиппинского. Те же суда ранее фиксировались при проходе через Цусимский пролив между Японией и Кореей. В состав группы вошли фрегат «Маршал Шапошников», корвет «Гремящий» и судно обеспечения.

Мониторинг перемещений начался еще 3 октября, когда корабли были замечены у побережья, после выхода из Владивостока. По информации Тихоокеанского флота, они направились в Азиатско-Тихоокеанский регион в сопровождении танкера «Борис Бутома». В ходе похода планируются визиты в иностранные порты и проведение учений.

Кроме того, японская сторона зафиксировала прохождение разведывательного корабля «Карелия» через проливы Цусима и Мияко. Эксперты допускают, что он координирует действия других российских судов, находящихся в регионе.

В «Белой книге по обороне» Японии за 2025 год отмечается, что Россия усиливает военную активность у японских островов и размещает на Дальнем Востоке новые виды вооружений. В Токио связывают это с укреплением сотрудничества Москвы и Пекина, которое президент Владимир Путин ранее охарактеризовал как «партнерство без границ».

Newsweek отмечает, что японская сторона направила запросы в Минобороны и МИД России с просьбой прокомментировать ситуацию. В Москве подчеркивают, что все действия ВМФ проходят в соответствии с международным правом и не представляют угрозы для соседних стран.