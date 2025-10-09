Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

В Telegram-канале Baza опубликованы кадры атаки беспилотника ВСУ на Ростовскую область. На записи зафиксирован полет дрона самолетного типа с широкими крыльями, после чего устройство врезается в здание и происходит взрыв.

Атака произошла днем 9 октября. По информации губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, в результате обстрела в населенном пункте Матвеев Курган повреждены несколько жилых домов и пять автомобилей.

Министерство обороны России сообщило, что в ночь на 9 октября российские средства противовоздушной обороны перехватили 19 беспилотников. Под удары попали семь регионов — Волгоградская, Брянская, Курская, Белгородская, Воронежская, Орловская и Саратовская области.

