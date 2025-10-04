В Грузии в день выборов в органы местного самоуправления усиливается политическая активность. Пользователи соцсетей публикуют видеокадры, на которых видно сотни автомобилей, движущихся по автомагистрали в сторону Тбилиси. Машины, украшенные национальными флагами, направляются к столице, чтобы принять участие в митинге, запланированном на субботу.

Акция должна начаться в 16:00 по местному времени (15:00 мск) в центре Тбилиси. Ранее представители оппозиции заявляли о намерении устроить «мирную революцию» в день голосования. На опубликованных кадрах заметно, что поток машин привёл к образованию пробки на центральной трассе.

Для обеспечения безопасности в столице мобилизованы дополнительные силы полиции. Правоохранители дежурят в ключевых районах города, чтобы не допустить беспорядков.

Выборы проходят одновременно в 64 муниципалитетах и районах страны. Жители избирают мэров пяти крупнейших самоуправляемых городов — Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, а также глав 59 муниципалитетов и депутатов местных собраний — сакребуло. В гонке участвуют 12 политических партий, однако часть оппозиции объявила бойкот избирательному процессу.

В Тбилиси за пост мэра борются 9 кандидатов. Среди них действующий градоначальник Каха Каладзе, представляющий партию «Грузинская мечта», который занимает эту должность с 2017 года. Итоги голосования и реакция оппозиции на выборы могут стать определяющим фактором для будущей политической ситуации в стране.

