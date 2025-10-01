Сообщения о новых ударах по военной инфраструктуре Украины поступают регулярно. Накануне, как сообщили военные источники, по городу Бобровица в Черниговской области были нанесены удары беспилотниками «Герань». В результате атак были уничтожены нефтебаза, железнодорожная станция и тяговая подстанция. Пишет aif.ru.

Сегодня появились кадры развития этих событий. Telegram-канал «Северный ветер» сообщил о крушении поезда Вооруженных сил Украины. По информации канала, железнодорожный состав был атакован российскими дронами с элементами искусственного интеллекта. На опубликованных видео видно, как беспилотник проходит над эшелоном и пикирует на тепловоз, после чего следует мощный взрыв.

По данным бойцов, удар пришелся по составу, перевозившему значительные объемы военной логистики: 14 цистерн с топливом, пять платформ с техникой и около десяти вагонов с другими материалами. Все это, как отмечается, было уничтожено в результате атаки.

Еще одним направлением удара стали места, где, по данным разведки, противник хранил беспилотники для атак по территории России. РИА «Новости» опубликовало кадры работы комплекса «Искандер» по стоянке фур с дронами, организованной прямо в поле. На видео видно около десяти грузовиков.

По информации агентства, первый удар пришелся в тот момент, когда техника начала покидать стоянку. В результате стоянка загорелась, несколько машин были уничтожены на месте. Вторая ракета «Искандера» добила транспорт, который успел отойти от удара.