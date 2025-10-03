С 1 октября на Сахалине изменился порядок прохождения диспансеризации. Теперь если после первого осмотра врачи не находят у пациента серьёзных заболеваний или даже подозрений на них, ему автоматически присваивается первая группа здоровья. В этом случае дополнительного визита к врачу не требуется, а итоговое заключение сразу отражается в личном кабинете на портале Госуслуг.

Ранее процедура выглядела иначе: независимо от результатов обследований пациент должен был повторно явиться на приём, чтобы получить заключение. Нововведение значительно упрощает процесс, избавляя жителей региона от лишних визитов в медицинские учреждения.

Как пояснила главный внештатный специалист минздрава Сахалинской области Айгуль Ахметова, в зачёт диспансеризации также идут исследования, которые проходили в течение последних 12 месяцев. К ним относятся УЗИ, маммография, электрокардиограмма и флюорография. Информация о них автоматически вносится в профиль пациента с уведомлением на Госуслугах. По её словам, это серьёзная экономия времени для граждан и дополнительный стимул регулярно проходить необходимые процедуры.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения напомнили, что диспансеризация играет ключевую роль в выявлении заболеваний на ранних стадиях. Речь идёт о сахарном диабете, сердечно-сосудистых болезнях и онкологии — патологиях, которые могут протекать скрыто и долго оставаться незамеченными.

За девять месяцев 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры прошли более 124 тысяч сахалинцев старше 18 лет. По данным ведомства, свыше 10 процентов женщин после первичного обследования были направлены на дополнительную диагностику и последующее лечение. Аналогичные обследования выявили скрытые заболевания и у мужчин.