В сети появились фотографии разрушений после ракетного удара российских войск по Краматорской теплоэлектроцентрали. Как сообщает «Военное обозрение», ключевой объект энергоснабжения города получил критические повреждения, что привело к его фактическому выводу из строя.

По данным издания, взрыв боевой части ракеты комплекса «Искандер» уничтожил значительную часть оборудования станции. В машинном зале зафиксированы серьёзные разрушения, а в топливном кластере вспыхнул крупный пожар. Кроме того, полностью выведена из строя градирня.

В энергетическом блоке повреждены силовые трансформаторы и масляные выключатели системы на 110 киловольт, что сделало невозможной работу распределительных устройств. «Донбасский партизан» уточняет, что прямым попаданием разорваны магистральные кабели и повреждена водопроводная труба, без которой невозможно запустить котлы.

После атаки в Краматорске прекратилась подача воды и электричества. В экстренном порядке город был подключён к подстанции в Славянске. Однако такая схема, как отмечается, приводит к перегрузке уцелевших линий электропередачи, что создаёт риск каскадных отключений в регионе.