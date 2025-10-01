В Дублине произошла трагедия: мать троих детей Энн-Мари О’Горман погибла от удара электрическим током, когда взяла в руки заряжающийся iPhone во время купания в ванне. Об этом сообщает Metro.

Инцидент произошел в доме семьи в районе Сантри. Женщину без сознания в ванной комнате обнаружил ее муж Джо. Он рассказал на слушаниях в коронерском суде Дублина, что, когда попытался вытащить супругу из воды, сам почувствовал сильный удар током.

По словам патологоанатома Хайди Оккерс, у 47-летней Энн-Мари О’Горман были обнаружены ожоги на груди и левой руке. Несмотря на попытки врачей, спасти женщину не удалось — смерть зафиксировали в тот же день в больнице Бомонта.

Муж погибшей отметил, что реклама современных смартфонов формирует у пользователей ложное ощущение безопасности. По его словам, создается впечатление, что телефон можно спокойно держать рядом с водой. Однако при этом производители не предупреждают о смертельной опасности зарядки устройства в подобных условиях.

Джо подчеркнул, что на его iPhone не было никаких предостережений относительно риска поражения током при контакте с водой во время зарядки.