Российская телеведущая Татьяна Лазарева (признана в РФ иноагентом и включена в список террористов и экстремистов) высказалась о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому. В интервью украинской журналистке Алесе Бацман она призналась, что испытывает к нему сочувствие.

Лазарева отметила, что когда Зеленский перешел из сферы шоу-бизнеса в политику, она радовалась его успеху и победе на выборах. По словам телеведущей, они пересекались в профессиональной среде, работая вместе на телевидении в развлекательных проектах, и тогда она воспринимала его исключительно как коллегу по цеху.

Ситуация изменилась после начала специальной военной операции России на Украине. Уехавшая из России Лазарева подчеркнула, что перестала смотреть на Зеленского как на бывшего артиста и коллегу, а стала воспринимать его как политика, которому пришлось взять на себя ответственность за страну в условиях конфликта.

«Теперь я смотрю на него с очень большим сочувствием. Он на моих глазах превратился из моего какого-то соведущего в развлекательных шоу в большого, очень масштабного человека», — заявила Лазарева в разговоре с Алесей Бацман.