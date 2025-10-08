Одна из крупнейших горнодобывающих компаний мира Rio Tinto объявила о прекращении своей деятельности в Финляндии. Как сообщает финское издание Yle, корпорация решила отказаться от всех лицензий на разведку полезных ископаемых на территории страны.

Региональный менеджер Rio Tinto Мария Лохела подтвердила изданию, что компания завершает проекты по поиску металлов и минералов, необходимых для развития зеленой энергетики. По её словам, решение принято после тщательной оценки перспектив. «При поиске новых месторождений, имеющих ключевое значение для энергетического перехода, мы должны постоянно оценивать, как лучше всего распределить ресурсы. После анализа Rio Tinto решила прекратить разведку руды в Финляндии», — заявила Лохела.

По данным Yle, процесс сворачивания деятельности начался еще в начале года. Финское агентство по безопасности и химическим веществам Tukes сообщило, что в 2025 году у Rio Tinto истек срок действия трех лицензий на разведку. Кроме того, сама компания добровольно отказалась еще от двух разрешений.

Rio Tinto занималась поиском месторождений металлов, которые используются в производстве аккумуляторов, солнечных панелей и других элементов, важных для перехода к экологически чистой энергетике. Однако, как отмечает Yle, корпорация не увидела в Финляндии достаточного потенциала для продолжения работ.