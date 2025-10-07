Бутилированная вода может быть опаснее той, что поступает из-под крана. К такому выводу пришли ученые из Университета Конкордия в Монреале. Их исследование опубликовано в журнале Journal of Hazardous Materials.

По данным специалистов, основная причина заключается в высоком содержании микропластика. Эти мельчайшие частицы способны проникать через биологические барьеры организма, попадать в кровь и достигать жизненно важных органов. «Эти частицы могут проникать через биологические барьеры, попадать в кровь, а затем достигать жизненно важных органов», — отмечается в материале.

Исследователи подсчитали, что человек в среднем проглатывает от 39 до 52 тысяч частиц микропластика в год. Однако у тех, кто предпочитает пить воду из пластиковых бутылок, этот показатель значительно выше — примерно на 90 тысяч частиц больше по сравнению с теми, кто употребляет водопроводную воду.

Как установили ученые, микроскопические частицы выделяются из бутылок при воздействии солнечного света, перепадов температур, а также в процессе производства, хранения и транспортировки. При этом они практически незаметны и попадают в организм незаметно.

Автор исследования Сара Саджеди подчеркнула, что воздействие микропластика не проявляется мгновенно. «Люди должны понимать, что проблема проявляется не сразу, микропластик отравляет наш организм медленно, коварно», — заявила она.

По словам Саджеди, регулярное поступление микропластика может приводить к хроническим воспалениям, гормональным сбоям и нарушениям в работе нервной системы. Ученые считают, что понимание масштабов этой проблемы и сокращение использования пластиковой упаковки могут снизить риски для здоровья.