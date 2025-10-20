Рекомендации профессора Продеуса

С началом осени в России фиксируется рост заболеваемости респираторными инфекциями. По информации специалистов, в текущем эпидемиологическом сезоне одновременно распространяются грипп, коронавирус и другие респираторные вирусы. В зоне наибольшего риска — дети, пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Как защититься?

Прогноз на сезон

Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, профессор Андрей Продеус, в интервью infox.ru отмечает, что осенне-зимний период традиционно сопровождается ростом респираторных вирусных инфекций. По его словам, коронавирус в настоящее время протекает преимущественно как обычное ОРВИ, а особую опасность по-прежнему представляет грипп. По словам эксперта, наиболее тяжело грипп переносят дети младшего возраста, пожилые люди старше 65 лет, а также пациенты с ослабленным иммунитетом. К этой группе относятся лица, проходящие иммунотерапию, страдающие онкологическими или аутоиммунными заболеваниями. Отдельного внимания требуют дошкольники, так как их иммунная система впервые сталкивается с рядом вирусных штаммов и реагирует на них особенно остро.

Что делать при первых симптомах

При появлении признаков простуды важно не откладывать визит к врачу. Независимо от типа вируса, лечение должно включать как симптоматические, так и противовирусные препараты.

Как уточняет Андрей Продеус, к средствам прямого действия, которые препятствуют проникновению вируса в клетки и тормозят его размножение, относится умифеновир — действующее вещество препарата Арбидол. Он применяется не только при лечении, но и профилактике гриппа и других ОРВИ. К примеру, если кто-то из близких заболел, эксперт советует не ждать появления симптомов у остальных членов семьи, а провести профилактику препаратом Арбидол.

Для снятия симптомов могут использоваться жаропонижающие, сосудосуживающие средства, муколитики при влажном кашле и препараты от боли в горле. Эксперт напоминает, что антибиотики не действуют на вирусы и не должны применяться без назначения врача.

Основные меры профилактики

Чтобы снизить риск заражения, Андрей Продеус рекомендует соблюдать базовые правила гигиены и профилактики:

держать дистанцию не менее 70 сантиметров от кашляющих и чихающих людей;

носить маску в общественных местах;

регулярно мыть руки и обрабатывать телефоны и другие гаджеты;

проветривать помещения;

высыпаться и поддерживать сбалансированное питание.

Одним из наиболее эффективных способов профилактики гриппа остаётся вакцинация. Прививку рекомендуется делать заранее — в сентябре или октябре, до начала активного распространения вируса. На формирование защитного иммунитета требуется от двух до четырёх недель.