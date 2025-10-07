Жительница британского графства Эссекс Эбби Лодж смогла избавиться от лишнего веса и тяги к еде, изменив образ жизни и начав регулярно пить воду. Об этом сообщает издание Jam Press.

По словам женщины, проблемы с весом начались после рождения второго ребёнка. Она призналась, что часто питалась фастфудом, перекусывала чипсами и выпивала большие объёмы вишнёвой кока-колы. Постепенно вес достиг 92 килограммов, и врачи настоятельно рекомендовали ей заняться здоровьем.

Лодж решила изменить привычки: пересмотрела рацион и начала заниматься физическими упражнениями. Однако главным фактором, помогшим ей сбросить вес, британка считает воду. Она рассказала, что начала пить по три–четыре литра в день, чтобы подавить чувство голода и отказаться от постоянных перекусов.

Такой подход оказался эффективным. Всего за четыре месяца Эбби Лодж похудела на 25 килограммов. По её словам, привычка пить воду помогла ей перестать зависеть от еды и вернуть контроль над своим питанием. «Я больше не пленница еды», — отметила она в интервью Jam Press.