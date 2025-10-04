Международная группа экспертов представила исследование, посвященное влиянию так называемой «планетарной здоровой диеты» (Planetary Health Diet, PHD) на здоровье людей и экологию. Как пишет The Guardian со ссылкой на доклад комиссии EAT-Lancet, глобальный переход на такой рацион может ежегодно спасать до 15 миллионов человеческих жизней и одновременно значительно снизить негативное воздействие продовольственной индустрии на окружающую среду.

В исследовании приняли участие 70 специалистов из 35 стран. По их оценке, основа рациона в виде овощей, фруктов, бобовых, орехов и цельнозерновых продуктов при существенном ограничении потребления красного мяса и другой животной продукции помогает снизить риски развития хронических заболеваний. В первую очередь речь идет о диабете, инсультах, сердечно-сосудистых патологиях, онкологии, болезнях дыхательной системы и нейродегенеративных расстройствах.

Авторы подчеркивают, что речь идет не о полном отказе от мясных продуктов, а о разумном сокращении их потребления. Одновременно эксперты призывают обратить внимание на государственные меры, способные закрепить положительный эффект. Среди них — регулирование рекламы нездоровой пищи, введение специальной маркировки и программы по формированию новых пищевых привычек. По мнению ученых, это позволит не только укрепить здоровье населения, но и снизить нагрузку на систему здравоохранения.

Еще один важный аспект — экология. По расчетам EAT-Lancet, повсеместное внедрение «планетарной диеты» к 2050 году может в два раза уменьшить ущерб окружающей среде от производства продуктов питания. Это связано с тем, что сокращение животноводства уменьшит выбросы парниковых газов и нагрузку на природные ресурсы.