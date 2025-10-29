Компания «ИнноДрайв» за шесть лет работы на рынке зарекомендовала себя как надежный поставщик и производитель высокоточных приводных систем. Специализация предприятия — разработка, производство и поставка высокоточных приводных решений. Решения компании при

меняются в самых разных областях: от робототехники и станкостроения до медицины и нефтегазовой промышленности.

Фокус на качестве и инженерной точности

Главная цель «ИнноДрайв» — предоставлять клиентам технологичные и надежные решения, адаптированные под конкретные задачи. Основу работы компании составляет инженерная экспертиза, накопленная специалистами с более чем двадцатилетним опытом в сфере приводной техники. Этот опыт позволяет выполнять проекты любой сложности: от подбора компонентов до до разработки и производства приводных решений для интеграции в различные системы заказчика.

«ИнноДрайв» предлагает клиентам не только поставки комплектующих, но и полный инженерный цикл — от проектирования и расчета до производства решений для оборудования заказчика. Такой подход обеспечивает точное соответствие систем требованиям производственного процесса и высокую стабильность их работы.

Линейка отечественных сервоприводов ХАРЗА

Одним из ключевых направлений компании является разработка и выпуск отечественных высокоточных сервоприводов ХАРЗА. Это модульная линейка, которая сочетает высокую точность, гибкость настройки и надежность эксплуатации. Сервоприводы ХАРЗА подходят для применения в ответственных системах — робототехнических комплексах, радиолокационных и лазерных системах, медицинском оборудовании, а также в установках для добычи нефти и газа.

ХАРЗА имеет высокий класс защиты до IP67, работает в широком температурном диапазоне (-40…+65 °С) и отличается высокой удельной мощностью. Конструкция сервопривода предусматривает модульность, что позволяет адаптировать устройство под конкретное техническое задание без переработки ключевой документации.

Использование волнового редуктора обеспечивает высокую точность передачи движения, а возможность реализации двойной обратной связи делает управление системой еще более точным и стабильным. Все это делает линейку ХАРЗА эффективным решением для задач, где важны точность, надежность и адаптивность.

Компактные приводы ГРИЗОН

Еще одним направлением стала линейка компактных сервоприводов ГРИЗОН. Эти устройства создавались как отечественная альтернатива решениям зарубежных брендов (maxon motor, Faulhaber, Portescap, ebm-papst и других), но при этом не требуют изменений в конструкторской документации заказчика. Приводы совместимы по габаритам, характеристикам и параметрам, обеспечивая замену 1:1 при модернизации существующих систем.

ГРИЗОН работает в диапазоне температур от -60 до +180 °С и доступен в различных конфигурациях: с коллекторным или бесколлекторным двигателем, планетарным редуктором, энкодером, тормозной муфтой и разными вариантами напряжения питания. Такое разнообразие позволяет подобрать оптимальное решение под конкретную задачу — от медицинских приборов до промышленных роботов.

Сервоконтроллеры СОЛОНГОЙ: компактность и универсальность

Для управления электроприводами «ИнноДрайв» разрабатывает отечественные сервоконтроллеры СОЛОНГОЙ. Эти компактные устройства сочетают высокие удельные характеристики и широкие возможности настройки. Контроллеры обеспечивают трехконтурное управление (по скорости, положению и моменту), поддерживают различные типы датчиков обратной связи и протоколы связи, а также оснащены графическим интерфейсом пользователя для удобной параметризации.

Сервоконтроллеры СОЛОНГОЙ применяются в робототехнике, системах автоматизации и производственных линиях. Они обеспечивают защиту двигателя от перегрузок, перегрева, короткого замыкания и других факторов, что особенно важно при эксплуатации в сложных условиях.

Перспективы и задачи компании

ИнноДрайв продолжает развивать собственные линейки продукции, расширяя ассортимент и совершенствуя конструктивные решения. Основная задача — создать технологически независимую базу приводных компонентов и обеспечить отечественный рынок современными аналогами зарубежных решений.

Компания стремится к тому, чтобы качественные и доступные технологии оставались доступными российским предприятиям, а инновации работали на благо промышленности.