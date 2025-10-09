В Госдуме обсудили законопроект, направленный на расширение списка бесплатных лекарственных препаратов для граждан, проходящих лечение на дому. Однако правительство России выступило против инициативы, посчитав, что действующее законодательство уже регулирует этот вопрос. Пишет Гарант.

Согласно предложению депутатов, кабинет министров должен был получить дополнительные полномочия для расширения перечня медикаментов, которые пациенты могли бы получать бесплатно в рамках программы обязательного медицинского страхования. Законопроект также предусматривал включение в систему ОМС новых категорий заболеваний, что дало бы возможность большему числу граждан рассчитывать на бесплатное лекарственное обеспечение при амбулаторном лечении.

Правительство РФ не поддержало инициативу, отметив, что вопросы предоставления льготных и бесплатных препаратов уже регулируются постановлением № 890. В документе закреплены правила обеспечения лекарствами пациентов, проходящих лечение как в стационарах, так и в амбулаторных условиях.

Авторы законопроекта настаивали, что реализация инициативы помогла бы снизить нагрузку на больницы, где сегодня нередко госпитализируют пациентов только ради возможности получения бесплатных лекарств. Эта проблема, по словам депутатов, особенно актуальна для людей с хроническими и онкологическими заболеваниями, которые могли бы лечиться дома.

Обсуждение законопроекта продолжается, однако правительство заявило, что не видит необходимости в его принятии, поскольку действующие нормативные акты, по мнению кабмина, уже обеспечивают гражданам достаточный доступ к лекарственным средствам.