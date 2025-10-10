Учёные создали систему искусственного интеллекта, которая способна выявлять заболевания по цвету языка. Разработка основана на принципах традиционной китайской медицины, где внешний вид языка веками рассматривался как отражение состояния внутренних органов.

Для реализации проекта исследователи разработали специальную систему освещения, обеспечивающую стабильную длину волны света. Пациенты помещали голову в осветительную камеру и высовывали язык, после чего проводилась фотосъёмка высокого разрешения. Всего было собрано 5260 изображений, включая реальные снимки и искусственно сгенерированные варианты с различными цветовыми градиентами. Эти данные использовались для обучения нейросети, которая научилась распознавать семь основных оттенков — красный, жёлтый, зелёный, синий, серый, белый и розовый — с разной степенью насыщенности.

По наблюдениям исследователей, здоровый язык имеет розовый цвет и тонкий белый налёт. Более светлый оттенок может свидетельствовать о нехватке железа, тогда как синевато-жёлтый налёт часто встречается у людей с диабетом. Фиолетовый язык с плотным жировым налётом, как отмечают специалисты, может указывать на онкологические заболевания. Даже течение COVID-19, по их данным, влияет на цвет языка: при лёгкой форме он бледно-розовый, при средней — малиновый, при тяжёлой — ярко-красный.

Система была протестирована на 60 снимках, сделанных в 2022–2023 годах в больницах Ирака. Искусственный интеллект верно определил диагноз в 58 случаях из 60. Соавтор исследования, профессор медицинской инженерии Среднего технического университета Ирака Али Аль-Наджи, отметил, что результаты подтверждают высокий потенциал применения ИИ в неинвазивной диагностике заболеваний.