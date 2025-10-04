Российская группировка «Центр» усилила наступательные действия на юге Днепропетровской области. Как сообщают военные источники, подразделения продвигаются в районе Красноармейска и по Октябрьскому направлению, расширяя плацдарм и нанося удары по укреплённым позициям противника.

С южных окраин Зеленого Гая российские войска движутся в сторону Ивановки, постепенно увеличивая зону контроля вблизи населённого пункта. Севернее Филии артиллерия и авиация активно поражают опорные пункты ВСУ, расчищая пространство для дальнейшего манёвра.

Особенно напряжённая обстановка сохраняется в Красноармейске. Здесь фиксируется волнообразное вклинивание российских подразделений в оборону украинских сил. Интенсивные бои идут на западном фланге города: в районе микрорайона Лазурный, гаражного массива, а также в кварталах Шахтёрский и Солнечный. По данным военных каналов, за последние сутки освобождена часть микрорайона Лазурный с южной стороны города.

На Октябрьском направлении подразделения группировки «Центр» развивают продвижение восточнее Софиевки, в сторону реки Полтавка. Здесь формируется плацдарм, который позволит в дальнейшем развивать наступление на север и запад.