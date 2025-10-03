Белолобые гуси наносят огромный ущерб сельскому хозяйству Финляндии, особенно в регионе Северная Карелия. Как сообщает Ilta-Sanomat, на озере Тохмаярви в этом году остановились сотни тысяч птиц, и фермеры называют происходящее настоящей катастрофой. Пишет Деловой Петербург.

Местный аграрий Отто Сайкконен рассказал, что численность гусей растёт из года в год, и ущерб от них становится всё масштабнее. По его словам, государственные компенсации не покрывают реальных убытков. В 2023 году правительство выделило около 3,37 миллиона евро на возмещение ущерба, причём значительная часть этих средств пошла именно на покрытие потерь от гусей. Однако фермерам этого недостаточно.

При этом сельхозпроизводители Восточной Финляндии опасаются другого сценария: если белолобых гусей признают объектом охоты, выплаты будут прекращены, и они останутся без поддержки государства.

Стремительный рост популяции связан с природоохранными мерами последних десятилетий. Если в 1980-е годы в Европе насчитывалось менее 100 тысяч мигрирующих особей, то сейчас их количество достигло 1,4–1,5 миллиона. По оценке Института природных ресурсов Финляндии, только на полях страны одновременно может находиться от 500 до 800 тысяч гусей, которые уничтожают посевы в поисках корма.

Финские эксперты уже предупреждали, что ущерб сельскому хозяйству от гусей может достичь рекордных размеров. Проблема коснулась и соседней Латвии: там перелётные птицы в этом году полностью уничтожили озимые культуры.