Президент России Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» в Сочи ответил на слова Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром». Как пишет китайское издание «Гуаньча», российский лидер сделал это спокойно и с глубокой стратегической подоплекой, напомнив, что Москва противостоит целому блоку НАТО, который поддерживает Киев оружием, техникой и разведданными. Перевод представлен изданием ИноСМИ.

«Если мы воюем со всем блоком НАТО и при этом уверенно себя чувствуем, продвигаемся вперёд, и это „бумажный тигр“, то что тогда представляет собой сама НАТО?» — отметил Путин.

По мнению «Гуаньча», конфликт на Украине давно вышел за рамки регионального и стал войной «чужими руками». Несмотря на сотни миллиардов долларов помощи и масштабные поставки вооружений, ВСУ не смогли перехватить инициативу. Российская армия удерживает фронт, переходит в наступление и демонстрирует преимущества в применении беспилотников и в Черном море.

Издание также отмечает, что с 2022 года Россия выдержала санкционное давление, перестроила экономику, удвоила производство вооружений и переориентировала энергетику на азиатские рынки, доказав свою устойчивость.

«Гуаньча» обращает внимание и на внутренние разногласия в НАТО: Венгрия и Словакия выступают против линии Брюсселя, а в Германии растут антивоенные настроения.

По мнению китайских аналитиков, слова Путина — сигнал о готовности России вести долгую стратегическую борьбу и формировать многополярный порядок с опорой на страны БРИКС, ШОС и Глобального Юга. В материале подчеркивается: если Россия смогла выдержать давление и поставить НАТО в уязвимое положение, то кто заслуживает ярлык «бумажного тигра» — Москва или сам альянс?