Китайское издание «Гуаньча» опубликовало статью колумниста Ху Сяньда, где объясняется, почему НАТО до сих пор воздерживается от прямого ввода войск на Украину. По его мнению, главную роль здесь играет российский истребитель МиГ-31К, вооружённый гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Перевод материала приводит «ИноСМИ».

Автор отмечает, что в Европе разговоры о возможном военном вмешательстве альянса ведутся уже более полугода, однако реальные шаги так и не предприняты. Причиной сдержанности стало появление у России самолёта, который он называет «воздушным кошмаром» для Запада. В подтверждение он приводит эпизод 19 сентября, когда три МиГ-31К были замечены у границ Эстонии. Несмотря на заявления Таллина о нарушении воздушного пространства, доказательств предоставлено не было, а силы НАТО не решились на перехват.

Сяньда напоминает, что МиГ-31 является наследником знаменитого МиГ-25, установившего десятки мировых рекордов, включая рекорд высоты полёта — 37,65 километра. Современная модификация МиГ-31К способна поднимать ракету Х-47М2 «Кинжал» на высоту до 25–30 километров и разгонять её до скоростей свыше 3 тысяч километров в час. Запуски могут выполняться прямо из стратосферы, что значительно осложняет работу систем противовоздушной обороны противника.

По словам китайского обозревателя, лишь ограниченное число систем, таких как американский THAAD, ракеты SM-6 или израильский комплекс «Стрела-3», теоретически способны перехватывать МиГ-31К. При этом истребители НАТО не имеют возможности догнать российский самолёт на подобных высотах.

«Гуаньча» подчеркивает: именно такие характеристики удерживают Европу от прямого ввода войск на Украину. Каждый полёт МиГ-31К вблизи границ альянса становится напоминанием, что попытка вступить в прямое противостояние с Россией может привести к непредсказуемым последствиям.