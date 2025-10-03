После выступления Владимира Путина на Валдайском форуме, где он предупредил Киев о зеркальном ответе за удары по российской инфраструктуре, ВС России нанесли удары по предприятиям украинского ВПК и объектам газо-энергетической системы. Президент напомнил, что Россия контролирует Запорожскую АЭС и готова ответить на атаки, отметив при этом, что у Украины есть свои атомные станции, повреждение которых может обернуться катастрофой для Европы.

Военный эксперт, заслуженный летчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» назвал происходящее началом нового этапа спецоперации, который он охарактеризовал как «воздушное наступление». По его словам, удары теперь будут целенаправленно наноситься по энергетике Украины, чтобы остановить работу предприятий, производящих оружие, боеприпасы и беспилотники. Особенно это важно в осенне-зимний период, когда отключения электричества могут парализовать промышленность.

Попов подчеркнул, что Москва пока не отвечает ударами по украинским атомным станциям, понимая последствия для соседних стран — Польши, Румынии и государств Балтии. Однако эксперт отметил, что при продолжении атак на российские АЭС зеркальные меры исключать нельзя.

Он добавил, что новая тактика предполагает регулярные удары раз в неделю или каждые десять дней, что приведет к постоянным перебоям и невозможности стабильно восстанавливать энергосистему. Это, по словам Попова, неизбежно отразится на работе ВПК и железнодорожного транспорта, что даст России дополнительные преимущества на фронте.