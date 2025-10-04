Российские войска располагают достаточным количеством современных ракет для нанесения ударов по объектам в западных приграничных районах Украины. Об этом в комментарии «МК» заявил военный эксперт, генерал-майор авиации Владимир Попов, оценивая заявления президента Владимира Путина о развитии новейших видов вооружений.

По словам Попова, речь идёт о целях в глубоком тылу — вблизи польской, румынской, молдавской, венгерской и словацкой границ. Он подчеркнул, что ранее подобные удары наносились редко и с большой осторожностью, так как в распоряжении армии не всегда было достаточное количество оперативно-тактических и оперативных ракет. Сегодня ситуация изменилась: арсенал позволяет решать задачи на всём периметре границ стран НАТО, оказывающих поддержку Украине.

Ранее президент Владимир Путин, выступая на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай», подробно рассказал о состоянии российского вооружения. Он подтвердил выполнение всех намеченных программ в сфере гиперзвуковых систем и допустил появление новых образцов. С юмором глава государства упомянул название ракеты «Орешник», отметив, что страна располагает целым спектром современных средств поражения.