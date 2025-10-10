Россия нанесла масштабный удар по энергетической инфраструктуре Украины в ответ на заявления Владимира Зеленского о намерении устроить блэкаут в Белгородской, Курской и Брянской областях. Как сообщают военкоры, атака привела к отключению света и воды на левом берегу Днепра и примерно у половины Киева.

По имеющимся данным, удары были нанесены различными типами вооружения — гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», комплексами «Искандер», планирующими авиабомбами и беспилотниками. Серьёзные повреждения получили киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, удары также пришлись по гидроэлектростанциям в Запорожье и Кременчуге, а также по Приднепровской ТЭС и ряду других энергетических объектов. В результате в Днепропетровской и Черкасской областях начались масштабные перебои с электроснабжением и подачей газа.

Заслуженный военный лётчик России, генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью «МК» заявил, что подобные удары будут носить системный характер и продолжатся на протяжении всей зимы. По его словам, Москва вынуждена действовать жёстче, поскольку «на интересы безопасности России перестали обращать внимание».

Генерал отметил, что атаки имеют не только военное, но и военно-политическое значение, являясь ответом на обстрелы российских приграничных регионов украинскими диверсионными группами. «Пусть в Польше, Германии и Франции задумаются, хотят ли они увидеть такие же разрушения у себя», — подчеркнул Попов.

Эксперт считает, что удары по энергетическим объектам Украины будут усиливаться и их последствия особенно проявятся с наступлением холодов. Он не исключает, что дефицит электроэнергии в стране сохранится до весны, так как повреждённые узлы энергосистемы невозможно быстро восстановить или заменить.