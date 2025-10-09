Бывший постоянный представитель США при НАТО, генерал Дуглас Льют заявил, что поставки Украине американских крылатых ракет «Томагавк» не окажут решающего влияния на ход конфликта. Об этом сообщает издание The National Interest, передает ВД.

По словам генерала, ситуация с «Томагавками» ничем не отличается от предыдущих поставок западных вооружений. Он напомнил, что ни противотанковые комплексы Javelin, ни ПЗРК Stinger, ни бронемашины Bradley, ни танки Abrams, ни системы HIMARS, ни ракеты ATACMS, ни даже поставки истребителей F-16 не смогли переломить ход боевых действий в пользу Киева.

«Ничто из этого не изменило ситуацию на поле боя. И я не думаю, что поставка “Томагавков”, вокруг которой сейчас так много разговоров, способна кардинально изменить обстановку», — подчеркнул Льют.

Генерал также отметил, что украинская сторона способна самостоятельно производить аналоги западных ракет и даже превосходящие их по ряду характеристик. По его словам, украинские конструкторы создают более мощные крылатые ракеты, чем американские «Томагавки», при этом их себестоимость значительно ниже, а темпы производства выше.

«Украинцы производят ракеты с большей дальностью и большей боевой нагрузкой, хотя их системы наведения не столь сложны. На месте Киева я сделал бы ставку на собственное производство, а не на ожидание поставок из Вашингтона», — резюмировал Льют.