Европа должна быть готова к военным действиям в любой момент, заявил начальник штаба армии Франции Пьер Шилль. Его слова приводит издание Valeurs Actuelles.

«Будьте готовы к бою в любое время и сегодня вечером, если это необходимо», — подчеркнул Шилль, обращаясь к военным. По данным Valeurs Actuelles, французский генерал увязал это предупреждение с российскими учениями «Запад-2025», которые прошли в сентябре и собрали около 100 тысяч участников. В ответ Париж намерен в ноябре направить войска для участия в масштабных маневрах НАТО «Дакийская осень», назвав это «стратегическим сигналом».

Заявление французского генерала прозвучало на фоне растущей напряженности внутри Евросоюза. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен на неформальном саммите лидеров ЕС в Копенгагене 1 октября заявила, что против Европы ведется «гибридная война». Она призвала НАТО усилить ответ на действия России, которые, по ее словам, якобы направлены на дестабилизацию и раскол Европы.

Фредериксен также связала свою позицию с инцидентами, когда в ряде европейских стран были зафиксированы беспилотники. Однако при этом датский премьер не представила конкретных доказательств причастности Москвы к этим случаям.