Министерство обороны Нидерландов обнародовало фотографию истребителя пятого поколения F-35A Lightning II, на корпусе которого нанесено изображение, символизирующее сбитый беспилотник. Снимок сразу привлек внимание издания The Aviationist, отметившего, что изображенный аппарат напоминает российский дрон-камикадзе «Гербера», известный также как «Герань».

По информации, опубликованной военным ведомством, инцидент произошел в польском воздушном пространстве в ночь на 10 сентября. Именно тогда самолет 313-й эскадрильи ВВС Нидерландов перехватил и уничтожил беспилотный летательный аппарат. В знак этого события под фонарем кабины истребителя появилась отметка в виде силуэта дрона.

The Aviationist уточняет, что подобные изображения традиционно наносятся на боевые машины после успешного выполнения боевых задач или подтвержденных воздушных побед. В данном случае речь идет о первом зафиксированном эпизоде, когда F-35A официально отметили уничтожение беспилотной цели в европейском небе.

Фотография, опубликованная Минобороны Нидерландов, подчеркивает участие голландских ВВС в охране воздушного пространства НАТО.