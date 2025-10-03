Французский президент Эммануэль Макрон предложил использовать новый инструмент давления на Россию — задержание танкеров с российской нефтью в открытом море. Как отмечает «Взгляд», по словам французского лидера, даже временные остановки судов на несколько дней или недель способны нарушить сложившуюся систему экспорта и значительно увеличить расходы поставщиков. Макрон заявил, что так называемый «теневой флот» является «удобной целью» и предложил задействовать союзников по НАТО в формате «коалиции желающих».

Уже 1 октября военные Франции задержали в международных водах танкер, шедший под флагом Бенина. На борту были арестованы капитан и его помощник — оба являются гражданами Китая. Макрон напрямую связал этот инцидент с борьбой против «российского теневого флота» и с усилением действия вторичных санкций.

Реакция Москвы последовала незамедлительно. Президент Владимир Путин назвал произошедшее «пиратством», подчеркнув, что судно следовало под флагом третьей страны, а экипаж был международным. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что обход Совета Безопасности ООН делает такие действия грубым нарушением международного права. В Париже же свою позицию объясняют положениями статьи 110 Конвенции ООН по морскому праву, которая разрешает досмотр в случаях подозрения на пиратство или наркотрафик.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отметил, что цель инициативы Макрона заключается не в полной остановке российского экспорта, а в создании дополнительных издержек. Простой танкера обходится дорого, а страховые компании и владельцы судов будут закладывать новые риски в тарифы. По его словам, такой подход напоминает механизм ценового потолка, эффективность которого оказалась крайне ограниченной. Юшков считает, что Россия способна перенастроить маршруты, в частности увеличив экспорт через Новороссийск, но это приведет к дополнительным затратам компаний и государства.

Аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко напомнил, что в 2024 году экспорт российской нефти достиг 240 миллионов тонн, при этом нефтегазовые доходы снизились до шести триллионов рублей. По прогнозам, по итогам года они составят около 8,6 трлн рублей против 11,1 трлн годом ранее. Он подчеркнул, что задержки танкеров создают риск увеличения дисконта на российскую марку Urals, что в итоге способно оказать прямое негативное влияние на бюджет страны.