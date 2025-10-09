Российский военкор, Герой России Евгений Поддубный высказал сомнение, что администрация президента США Дональда Трампа решится на прямое обострение и передаст Украине крылатые ракеты «Томагавк». Свое мнение журналист озвучил в эфире и напомнил, что подобный шаг станет крайне опасным с точки зрения глобальной безопасности.

По словам Поддубного, обычно появление разговоров на Западе о поставках нового вооружения Киеву означает, что оно уже давно доставлено, и речь идет лишь о легализации факта. Однако, подчеркнул он, ситуация с «Томагавками» иная. Если США действительно решатся на такой шаг, это станет «тектоническим сдвигом» в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

Военкор уверен, что российская противовоздушная оборона готова к подобным угрозам и способна отразить большинство пусков. В подтверждение своих слов он привел пример удара США по сирийской авиабазе Шайрат, который, по его словам, не достиг заявленных целей. Поддубный напомнил, что тогда около 90% ракет было сбито сирийскими средствами ПВО, а аэродром возобновил работу уже в день атаки.

При этом журналист отметил, что борьба с «Томагавками» не будет легкой задачей, но подчеркнул: даже массированные удары не смогут изменить ход боевых действий. Российская ПВО ежедневно отражает атаки беспилотников, и появление новых целей лишь расширит спектр задач, но не изменит баланс сил.

Поддубный добавил, что в случае масштабного ракетного удара Россия будет вынуждена рассматривать ситуацию в рамках стратегической безопасности, поскольку «Томагавк» потенциально может нести ядерный заряд. В таком случае, подчеркнул он, решение будет приниматься по совершенно другим документам и алгоритмам.

«Я не думаю, что американцы захотят поставить мир на грань кошмара, понимая, что Киеву это оружие не поможет. Тем более, когда украинская армия переживает системный кризис на фронте», — подытожил военкор.