Испанские врачи предупредили о серьезных рисках самолечения и злоупотребления популярными лекарственными средствами. Как сообщает издание El Pais, специалисты Майта Маса, Роза Перес и Ирия Мигенс из Испанского общества неотложной медицинской помощи обратили внимание на то, что даже при легких заболеваниях, таких как простуда, пациенты часто прибегают к самостоятельному приему медикаментов, не консультируясь с врачом.

По словам медиков, особенно опасно превышать дозировку парацетамола, который многие считают безвредным жаропонижающим средством. Врачи подчеркнули, что избыточное употребление препарата может вызвать острую печеночную недостаточность, а в тяжелых случаях привести к летальному исходу.

«Проблема в том, что парацетамол свободно продается, и люди часто не обращают внимания на допустимую дозу, принимая его вместе с другими средствами, где это вещество уже содержится», — отметила Майта Маса.

Не менее осторожно следует относиться и к приему ибупрофена. Врачи напомнили, что этот препарат при бесконтрольном употреблении способен вызвать раздражение слизистой желудка, повышение давления и ухудшение работы почек.

Кроме того, специалисты предупредили об опасности бесконтрольного использования препаратов для повышения потенции, которые в последнее время стали популярны среди молодежи. По словам Розы Перес, многие молодые мужчины принимают такие средства не по медицинским показаниям, а из-за психологического страха неудачи в интимной жизни. Это может привести к развитию зависимости и серьезным проблемам с сердечно-сосудистой системой.

Ирия Мигенс подчеркнула, что самолечение нередко заканчивается госпитализацией, поскольку пациенты обращаются за помощью уже после осложнений. Врачи призвали граждан не заниматься самодиагностикой и обращаться за консультацией к специалистам даже при незначительных симптомах, чтобы избежать тяжелых последствий для здоровья.