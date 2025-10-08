Представитель Всемирной организации здравоохранения и президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин заявил о необходимости ограничить продажу продуктов из переработанного мяса и сладких газированных напитков. Свою позицию эксперт изложил в интервью изданию «Абзац».

По его словам, такие продукты следует рассматривать как потенциально опасные для здоровья, поскольку они напрямую связаны с повышением риска сахарного диабета, онкологических заболеваний и ишемической болезни сердца. Демин отметил, что власти должны обратить внимание на проблему и рассмотреть возможность введения ограничений на продажу подобных товаров в открытом доступе.

«Особенно опасно это для детей, ведь они привыкли думать: если продукт продается в магазине, значит, он безопасен. Если у депутатов есть полномочия запретить подобные товары, это было бы лучшим решением», — подчеркнул представитель ВОЗ.

Ранее депутат Государственной Думы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить продажу майонеза, назвав этот продукт «отравой для организма». Теперь обсуждение охватывает и другие категории продуктов, вызывающих опасения у специалистов в сфере здравоохранения.

Андрей Демин привел данные последних исследований, согласно которым ежедневное употребление всего 50 граммов переработанного мяса — например, сосисок — повышает риск развития диабета на 30%, а вероятность рака прямой и толстой кишки — на 26% по сравнению с теми, кто избегает таких продуктов. Один стакан сладкой газировки, по словам эксперта, увеличивает риск диабета на 20%, а ишемической болезни сердца — на 7%.

Эксперт подчеркнул, что речь не идет о полном запрете всех продуктов, но о введении разумных мер регулирования, особенно в отношении детей и подростков. По его мнению, общество должно понимать, что маркетинг и массовая продажа вредных товаров не означают их безопасность.