В ночь на 3 октября российские войска нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Как передает пророссийское подполье, зафиксировано 78 атак, что стало рекордным показателем последних недель. По данным источников, всего по целям в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Полтаве, а также в Сумской и Черниговской областях было выпущено более 300 беспилотников, крылатых и баллистических ракет. Главными задачами ударов стали энергетическая инфраструктура, ремонтные базы и логистические узлы, лишение которых серьезно затрудняет работу ВСУ.

Герой России, генерал-майор в отставке Сергей Липовой в комментарии для aif.ru отметил, что российская армия действует планомерно и целенаправленно, нанося удары комбинированным способом — с воздуха, с моря и при помощи дронов. Он подчеркнул, что наиболее интенсивные удары пришлись на Киевскую и Полтавскую области, где сосредоточено множество промышленных предприятий, в том числе цехов по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Заслуженный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов, комментируя масштаб атаки, обратил внимание на использование новых оперативно-тактических приемов. По его словам, российские военные теперь формируют групповые удары по десяткам целей одновременно: аэродромам, заводам, железнодорожным узлам и линиям электропередачи. При этом применяется тактика «повторного удара» — если разведка фиксирует попытки ВСУ восстановить поврежденные объекты, по ним наносится новый удар, что исключает возможность быстрого восстановления.

Попов подчеркнул, что такие действия фактически сорвали подготовку украинского контрнаступления. «Каждый массированный удар означает, что на протяжении недели украинская армия не может вести наступательных действий, а только вынуждена переходить в оборону. При дефиците резервов и боеприпасов это нередко приводит к оставлению позиций», — заключил эксперт.