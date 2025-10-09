Ассоциация российских автомобильных дилеров (РОАД) выступила с инициативой вернуть обязательный техосмотр для всех автомобилей, включая частные. Как сообщил эксперт журнала «За рулем» Сергей Зиновьев, проект направлен на обновление автопарка страны и повышение безопасности на дорогах.

Согласно предложению, автомобили старше 15 лет должны будут проходить проверку технического состояния дважды в год, остальные — один раз. В документе также предусмотрены стимулирующие меры: владельцам машин старше 20 лет предложат компенсацию от 300 до 400 тысяч рублей при сдаче транспортного средства на утилизацию.

Зиновьев отметил, что такие меры могут вызвать неоднозначную реакцию, поскольку для многих россиян старые автомобили остаются единственным доступным средством передвижения. «Люди ездят на старых машинах не по любви, а потому что не могут позволить себе новые», — подчеркнул эксперт.

По мнению специалиста, вероятность принятия этого законопроекта крайне низкая, однако сама инициатива отражает растущий интерес властей и автомобильных компаний к теме обновления автопарка.

На данный момент предложение РОАД не получило поддержки ни в правительстве, ни в Государственной думе. Тем не менее обсуждение подобных мер продолжается на фоне роста числа аварий с участием старых машин и ужесточения экологических требований. Эксперты не исключают, что вопрос обязательного техосмотра и программ утилизации может вернуться в повестку в ближайшие годы.