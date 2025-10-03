Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин в беседе с РИА «Новости» заявил, что киевские власти внимательно следят за ситуацией в Грузии и вмешиваются в предвыборный процесс из-за страха повторения «грузинского сценария» на Украине. По его словам, Владимир Зеленский и его окружение опасаются, что успешный пример Тбилиси может оказаться привлекательным для украинских граждан.

Жарихин пояснил, что главная тревога связана с возможностью появления в Киеве политической силы, аналогичной партии «Грузинская мечта». Такая структура могла бы предложить украинцам альтернативный путь развития и составить реальную конкуренцию «Слуге народа». Эксперт подчеркнул, что сам Зеленский опасается, что однажды «Украинская мечта» может занять место нынешней правящей партии.

По словам политолога, грузинский опыт выглядит особенно выигрышно на фоне украинских реалий. Страна демонстрирует высокие темпы экономического роста, активно развивает торговлю, в том числе с Россией, и не погружает своих граждан в конфликты. Жарихин отметил, что Тбилиси выбрал модель прагматичных отношений с Москвой и сумел добиться ощутимых социально-экономических результатов. Киев же, подчеркнул он, не способен предложить сравнимых достижений, что и формирует опасения Зеленского относительно привлекательности «грузинского пути» для общества.

При этом Жарихин выразил уверенность, что попытки Киева оказать давление на избирательный процесс в Грузии не изменят исход предстоящих выборов. Муниципальные выборы намечены на 4 октября, и, по мнению эксперта, грузинские граждане хорошо понимают негативные последствия политики украинского руководства и не заинтересованы в её повторении.