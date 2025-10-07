США не готовы согласиться с требованием России о демилитаризации Украины. Об этом заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов в интервью изданию «Лента.ру».

Эксперт подчеркнул, что для Вашингтона этот пункт является принципиально неприемлемым. По его словам, демилитаризация означала бы фактическое сокращение вооружённых сил Украины и прекращение любого военного сотрудничества Киева с США. Такой сценарий противоречит интересам Вашингтона, который рассматривает Украину как часть своей стратегии в Восточной Европе.

«США прежде всего не согласны на демилитаризацию Украины», — отметил Суслов, пояснив, что американская сторона в теории может отказаться от идеи скорого вступления Украины в НАТО, однако на полное прекращение военной поддержки пойти не готова.

Политолог добавил, что в Европе также сохраняются серьёзные опасения, связанные с развитием конфликта. По словам Суслова, главным страхом Европейского союза остаётся возможность победы России. Брюссель, по его оценке, стремится избежать такого исхода, поскольку он поставил бы под сомнение эффективность западной политики и оборонных альянсов.