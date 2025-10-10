Россиянам, которые планируют недорогой зимний отпуск, стоит подождать с покупкой туров до декабря. Об этом сообщил эксперт по туризму Николай Мельник в беседе с NEWS.ru. По его словам, именно этот месяц традиционно становится самым выгодным для путешествий за счет большого количества акций и скидок.

Мельник подчеркнул, что с точки зрения выездного туризма сейчас не время совершать бронирования. «Если мы говорим про зиму, то однозначно нужно ждать. Декабрь — самый акционный месяц, когда появляются горящие туры», — отметил специалист.

Он пояснил, что подобная ситуация повторяется ежегодно. В декабре спрос на поездки снижается, поскольку большинство россиян в этот период заняты подготовкой к праздникам и не могут позволить себе отдых. Чтобы компенсировать затраты на чартерные перелеты, туроператоры вынуждены снижать стоимость туров, делая их значительно доступнее.

Эксперт также посоветовал избегать праздничных дат и школьных каникул, когда цены традиционно повышаются на 35–50%.

По словам Мельника, выгодные предложения в декабре появляются стабильно каждый год, поэтому повода для паники у туристов нет. «В декабре ближайшие даты 100% будут. Это происходит ежегодно. Никакой паники нет», — подытожил он.