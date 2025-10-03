Попытка атаки украинских сил на нефтеперерабатывающий завод в Оренбургской области могла быть организована с территории России. Такое мнение в комментарии NEWS.ru высказал военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, использование беспилотника «Лютый» указывает на работу диверсантов, которые могли находиться внутри страны, либо на деятельность группы, действующей за денежное вознаграждение.

Матвийчук обратил внимание, что дальность полёта «Лютого» составляет не более 700 километров, и потому маловероятно, что аппарат смог преодолеть путь от украинской территории до объекта под Оренбургом. По его версии, запуск был осуществлён гораздо ближе к цели — из лесистой местности, где могли быть заранее подготовлены скрытые позиции.

Эксперт отметил, что конструкция беспилотника предусматривает дозвуковой двигатель автомобильного типа, способный обеспечить устойчивый полёт на средние дистанции. По оценке Матвийчука, реальное расстояние, которое преодолел дрон, не превышало 100–120 километров. Он добавил, что в последнее время фиксировались сообщения о подготовке специальных стартовых позиций, где устанавливаются пусковые установки с прикреплёнными БПЛА. Запуск в таких случаях может происходить автоматически — по таймеру, без присутствия оператора.

По словам эксперта, главная цель подобных атак — нарушение энергетического баланса России, что ранее публично декларировал президент Украины Владимир Зеленский. Матвийчук подчеркнул, что полностью перекрыть возможные маршруты пролёта беспилотников невозможно: вся страна не может быть покрыта системами ПВО без «мертвых зон». Именно такие участки и становятся уязвимыми для диверсионных атак.