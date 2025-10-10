Российские войска нанесли серию ударов по важнейшим объектам на территории Украины, в том числе по производственным мощностям и энергетической инфраструктуре. Как сообщил военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru, по предварительным данным, ракеты «Искандер» могли поразить предприятие, где производились ракеты «Фламинго», а также ряд энергетических объектов, обеспечивающих работу украинского ВПК.

По данным военкоров, в ночь на 10 октября российская армия выпустила по целям на территории Украины около 30 баллистических ракет комплекса «Искандер». Кнутов отметил, что подобные удары наносятся исключительно по приоритетным и стратегически важным объектам.

«“Искандерами” мы поражаем наиболее значимые цели, потому что они обладают мощной боевой частью весом около 450 килограммов. Точность поражения очень высокая — до 10–15 метров. Удары наносились по энергетическим объектам, военным предприятиям, а также по местам производства крылатых ракет, в том числе “Фламинго”, и беспилотников. Сейчас такие заводы находятся в приоритете для наших вооружённых сил», — пояснил эксперт.

Как уточнили в Министерстве обороны России, массированный удар был ответом на террористические атаки киевского режима по гражданским объектам. В операции применялись не только «Искандеры», но и гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Целями стали предприятия украинского оборонно-промышленного комплекса, а также объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие их работу.

По данным ведомства, все запланированные цели были поражены. В результате ударов украинская промышленность понесла серьёзный ущерб, а энергетические узлы, питающие оборонные объекты, выведены из строя.