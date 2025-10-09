Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров предупредил Европу о последствиях возможных провокаций против России. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что Москва готова дать симметричный ответ, если страны Евросоюза решатся сбить российский самолет в своем воздушном пространстве.

По словам сенатора, подобный шаг со стороны ЕС станет серьезной угрозой стабильности и может вызвать прямой ответ России. «Если они это сделают, то будут молить бога, чтобы каждый полет их самолета закончился успешно. Мы можем ответить абсолютно симметрично. Для них опасность будет куда выше, чем для нас», — подчеркнул Джабаров.

Его заявление стало реакцией на принятую Европарламентом резолюцию, в которой содержится призыв к странам Евросоюза сбивать российские воздушные суда при их «вторжении» в воздушное пространство ЕС. Документ также призывает членов блока предпринимать «скоординированные, единые и соразмерные меры против всех нарушений воздушных границ, включая уничтожение воздушных угроз».

Российская сторона расценила подобные инициативы как прямую провокацию и попытку дестабилизировать международную обстановку. Сенатор отметил, что принятие подобных документов показывает нарастающую антироссийскую истерию в Европе и нежелание европейских политиков искать дипломатические пути урегулирования.