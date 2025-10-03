Политическая обстановка в мире и на границах России остаётся крайне напряжённой, поэтому каждый гражданин должен быть готов к отражению возможных атак и по возможности проходить боевую подготовку. Об этом в интервью RTVI заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Поводом для комментария стали публикации газеты Financial Times, где со ссылкой на источники утверждается, что Великобритания помогает Украине наносить удары вглубь территории России, а США подталкивают союзников по НАТО к расширению разведывательной поддержки Киева.

По словам Колесника, члены Североатлантического альянса давно делятся разведданными с украинской стороной и оказывают ей помощь в самых разных формах. Депутат отметил, что спутники Starlink постоянно фиксируют расположение российских войск и передают эту информацию Киеву. Он подчеркнул, что на фоне этого эскалация конфликта идёт полным ходом, несмотря на любые переговорные заявления.

Парламентарий напомнил, что украинская армия располагает дальнобойными ракетами Storm Shadow, поставленными Великобританией, и французскими SCALP. При этом остаётся открытым вопрос о возможных поставках немецких Taurus.

Колесник заявил, что защита Родины является обязанностью не только военных, но и каждого гражданина. По его словам, в стране существуют специальные центры, где можно пройти подготовку и освоить базовые навыки, необходимые для отражения атак. «Дай бог, чтобы это не пригодилось, но к этому нужно быть готовыми», — отметил он.

Депутат обратил внимание, что над ситуацией «нависло сильное напряжение». «Дай бог, чтобы оно так и осталось в воздухе, а не вылилось в реальные действия. Все эти игры со спичками на наших границах могут закончиться крайне плохо. Европа вообще может исчезнуть с карты мира, поэтому нужно быть поосторожнее. Не стоит играть с огнём», — подчеркнул Колесник.