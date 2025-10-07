Депутат Государственной Думы Мария Бутина заявила о растущем интересе иностранцев к переезду в Россию и получению российского гражданства. По её словам, наибольшую активность в этом направлении проявляют граждане Германии, Франции и США. Об этом рассказала специальный корреспондент телеканала «Царьград» Дарья Ющенко.

Как отметила журналистка, Бутина в ходе беседы подчеркнула, что «немцы с французами буквально соревнуются за первое место» по числу желающих переселиться в Россию. На третьей позиции, по её словам, находятся американцы. Дарья Ющенко добавила, что многие из тех, кто приезжает, делают это целыми семьями, нередко с детьми, и открыто выражают любовь к России.

Посол России в Норвегии Николай Корчунов также подтвердил, что интерес к переезду в страну среди иностранных граждан действительно растёт. По его словам, в последние годы всё больше людей из Европы и Северной Америки обращаются в российские консульства с запросами о возможности получения вида на жительство и гражданства.

Как подчеркнула Ющенко, приезжающие отмечают не только экономические, но и культурные причины переезда, говоря о том, что в России они чувствуют себя спокойнее и увереннее. Многие, по её словам, выбирают регионы с развитой инфраструктурой, но нередко поселяются и в сельской местности, где открывают небольшие хозяйства или ведут собственный бизнес.

Мария Бутина выразила уверенность, что этот процесс будет продолжаться, а Россия становится для многих иностранцев страной, где можно строить жизнь и растить детей, не опасаясь политических или социальных конфликтов.