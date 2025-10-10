Военно-воздушные силы Эстонии зафиксировали нарушение воздушного пространства страны неизвестным беспилотником. Как сообщил руководитель отдела оборонной готовности Герт Каю, об инциденте стало известно во второй половине дня, когда радары ВВС зафиксировали объект в небе над юго-восточной частью страны. Об этом пишет местное издание Delfi.

По словам Каю, речь, предположительно, идет о небольшом беспилотнике, однако подтвердить эту информацию пока невозможно. «Данные радара ВВС показали возможное нарушение воздушного пространства на юго-востоке Эстонии. Вероятно, речь идет об объекте небольшого размера, но мы не можем это окончательно подтвердить», — заявил представитель Минобороны.

Он уточнил, что дрон находился в небе Эстонии около 18 минут. За это время устройство успело залететь на несколько километров вглубь территории страны, после чего продолжило движение вдоль границы. При этом Каю подчеркнул, что речь не идет о крупном ударном беспилотнике.

На данный момент специалисты не располагают информацией, было ли нарушение преднамеренным или случайным. По словам представителя оборонного ведомства, подробности станут известны после завершения проверки всех данных наблюдения и анализа радара.

Герт Каю добавил, что окончательная оценка происшествия будет дана после официального расследования, которое уже начато в сотрудничестве с профильными службами.