Британские власти напомнили гражданам о наличии у страны собственного ядерного арсенала после заявлений экс-министра обороны Великобритании Бена Уоллеса и ответных слов российского сенатора Дмитрия Рогозина. Об этом сообщает издание DE. На официальном правительственном портале отмечается, что риски для национальной безопасности становятся «все масштабнее, разнообразнее и сложнее».

Власти Соединённого Королевства рекомендовали жителям заранее подготовиться к возможным чрезвычайным ситуациям. Среди прочего гражданам советуют приобрести простейшие средства защиты — например, уплотнительную ленту для окон, которая, как пояснил глава компании Kromek Group Арнаб Басу, способна предотвратить проникновение радиоактивной пыли в помещение и тем самым спасти жизнь при ядерной атаке.

Как отмечает издание Need to Know, усиление тревожных настроений связано с высказываниями Дмитрия Рогозина о более чем двадцати потенциальных целях для удара по британской территории. Дополнительный резонанс вызвало и заявление телеведущего Владимира Соловьева, который в эфире госканала в ироничной форме предложил уничтожить Оксфорд и Кембридж.

На сайте правительства Великобритании (gov.uk) подчеркивается, что независимая система ядерного сдерживания страны действует уже более шестидесяти лет и остается ключевым элементом безопасности как для самих британцев, так и для союзников по НАТО. С апреля 1969 года хотя бы одна подводная лодка Королевского флота с баллистическими ракетами неизменно несет боевое дежурство.

Власти заявляют, что, несмотря на низкий риск ядерного конфликта, страна обязана сохранять потенциал для сдерживания любых актов агрессии и поддерживать готовность к возможным угрозам.