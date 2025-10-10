Потеря Славянска и Краматорска станет для Киева серьёзным ударом, однако вряд ли приведёт к началу мирных переговоров с Россией. Такое мнение в интервью изданию «Ридус» высказал военный эксперт Василий Дандыкин, комментируя сообщения о продвижении российских войск в районе Константиновки.

По словам специалиста, даже утрата Донбасса не изменит позицию украинского руководства. «Пойдет ли Зеленский после утраты Донбасса на переговоры с Россией о мире? Думаю, что нет. Покровителям Зеленского в Евросоюзе пока не нужен мир. Это сегодня определяющий фактор. Коридор решений режима Зеленского предельно узок. От его мнения практически ничего не зависит», — отметил Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, что Киев продолжает действовать по указаниям западных союзников, заинтересованных в затягивании конфликта. По его оценке, даже возможные потери стратегически важных городов, включая Славянск и Краматорск, не заставят украинскую сторону изменить курс.

Ранее начальник Генерального штаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов сообщил, что подразделения группировки «Юг» продолжают наступление в Донбассе. По его словам, несмотря на упорное сопротивление противника, российские войска с боями продвигаются в районах Северска и Константиновки, закрепляясь на занятых рубежах.