Передача Украине крылатых ракет Tomahawk вряд ли сможет повлиять на исход боевых действий. Такое мнение высказал военный эксперт, капитан I ранга запаса Василий Дандыкин в комментарии изданию «Инфо24».

По словам Дандыкина, даже если США решат поставить Киеву эти ракеты, остается вопрос об их использовании. Tomahawk в первую очередь предназначены для запуска с кораблей и подводных лодок, а сухопутная версия существует только в комплексе противоракетной обороны. Эксперт сомневается, что Киев получит такие установки.

Дандыкин отметил, что возможное применение Tomahawk способно осложнить действия российских войск, но принципиального влияния на ход спецоперации это не окажет. Ракеты достаточно крупные, а пусковые установки еще более заметны, что делает их уязвимыми для упреждающих ударов. Кроме того, он напомнил, что российские средства ПВО уже имеют опыт борьбы с подобным вооружением и способны перехватывать такие цели в больших количествах.

«Когда мы начнем сбивать эти ракеты чаще, чем это удавалось армиям Ливии или Сирии, это нанесет серьезный удар по репутации Tomahawk, которые для Пентагона считаются „священной коровой“, — подчеркнул эксперт. — Поэтому есть сомнения, что Вашингтон пойдет на их передачу Киеву».

Он также добавил, что не исключает появления отдельных неприятностей от возможного применения этих ракет, однако глобально это не изменит ситуацию на фронте. «Американцы могут серьезно опозориться. Пусковые установки слишком крупные и легко обнаруживаются, а ракеты мы можем перехватывать», — подытожил Дандыкин.