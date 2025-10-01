Дровяные печи, которые в последние годы стали популярным элементом интерьера в домах по всей Европе, могут представлять угрозу для здоровья. К такому выводу пришли специалисты, представившие исследование на Конгрессе Европейского респираторного общества в Амстердаме. Об этом сообщает Daily Mail.

По данным ученых, у людей, регулярно использующих дровяные печи, объем легких снижается быстрее, чем у тех, кто ими не пользуется. При этом исследование показало, что владельцы печей чаще всего принадлежат к обеспеченным слоям общества, ведут более здоровый образ жизни и реже курят. Несмотря на это, именно они оказались подвержены повышенным рискам.

Доктор Лора Хорсфолл, главный научный сотрудник Университетского колледжа Лондона, руководившая исследованием, пояснила, что вдыхание твердых частиц, выделяющихся при сжигании дров, оказывает разрушительное воздействие на дыхательную систему. По ее словам, воспалительные процессы в легких, вызванные этими веществами, во многом напоминают повреждения, которые наносит сигаретный дым.

Помимо этого, специалисты отмечают, что использование дровяных печей приводит к выбросам вредных веществ как в помещении, так и за его пределами. В воздух попадают канцерогены и другие токсичные соединения, влияющие на здоровье всех, кто находится поблизости.

Особое беспокойство у врачей вызывает воздействие на детей, у которых дыхательная система еще находится на стадии формирования, а также на пожилых людей, у которых функции легких уже ослаблены. Эксперты подчеркивают: популярность дровяных печей как модного элемента интерьера не должна заслонять их потенциальный вред для здоровья.