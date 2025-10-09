Американский телеканал CNN опубликовал материал, в котором Россия представлена в качестве главной угрозы Европе. Автор статьи Стивен Коллинсон утверждает, что континент оказался «беззащитным» из-за политики Дональда Трампа, а НАТО якобы потеряло способность реагировать на вызовы. Передает ИноСМИ.

Журналист приводит слова канцлера Германии Фридриха Мерца, заявившего, что «мир в Европе больше не является гарантией». По его мнению, ситуация в регионе достигла опасной «серой зоны», где границы между миром и войной стираются. Коллинсон связывает происходящее с серией инцидентов — появлением неопознанных беспилотников и самолетов в воздушном пространстве стран НАТО, а также с кибератаками.

Бывший генсек альянса Джордж Робертсон также заявил, что европейская инфраструктура уязвима перед диверсиями. Он призвал страны готовиться к возможным атакам, поскольку «когда свет погаснет, будет уже слишком поздно». CNN сообщает, что инциденты с беспилотниками произошли в Польше, Дании, Норвегии и Германии, и, по мнению западных аналитиков, к ним может быть причастна Россия.

В то же время Москва отвергает обвинения, называя подобные заявления «паранойей». Президент Владимир Путин отметил, что слухи о российских дронах, долетающих до Европы, — ложь. Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Запад «сам довел себя до состояния страха» из-за собственной политики конфронтации.

Коллинсон утверждает, что Россия ведет «гибридную войну», проверяя реакцию НАТО и США. По его словам, Европа оказалась не готова к противостоянию, а позиция Трампа, скептически относящегося к альянсу, якобы ослабила доверие к американским гарантиям безопасности.

В заключение CNN делает вывод, что действия Москвы стали «сигналом тревоги» для Запада и вынудили страны НАТО ускорить перевооружение. При этом в Москве подчеркивают, что все передвижения российских военных сил носят плановый характер и не представляют угрозы ни для Европы, ни для США.