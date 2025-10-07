К награде представлен военнослужащий с позывным «Сильный», проходящий службу в части №82588. О его подвиге сообщили сослуживцы, направившие письмо в мэрию Череповца. Пишет cherinfo.

По их словам, в мае 2025 года младший сержант танкового полка получил приказ начать штурм опорного пункта противника. «Сильный» выдвинулся первым, преодолевая километр за километром под наблюдением вражеского беспилотника. Достигнув обозначенной точки, он организовал засаду и двумя точными выстрелами уничтожил дрон типа «Баба-Яга».

Во время последовавшего стрелкового боя боец сместился на фланг противника и ликвидировал четырёх вооружённых бойцов. Затем в одиночку установил минные заграждения, ожидая контратаку. Когда противник пошёл в наступление, установленная ловушка сработала — ещё двое были уничтожены.

Несмотря на постоянные обстрелы и тяжёлые условия, младший сержант почти двое суток удерживал позицию, после чего дождался подхода группы закрепления и продолжил выполнение боевой задачи.