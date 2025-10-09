В Соединённых Штатах усиливается военная активность, которую международные наблюдатели связывают с подготовкой к возможному ядерному конфликту. По данным ряда источников, американские вооружённые силы развернули на своей территории средства радиоэлектронной борьбы Meadowlands, направленные против России. Пишет Блокнот.

Согласно сообщениям, первые комплексы были размещены в начале 2025 года. После этого в странах Северной Европы — в Финляндии и Швеции — начали фиксировать устойчивые радиопомехи, нарушающие работу навигационных и коммуникационных систем. Эксперты полагают, что именно деятельность новых систем РЭБ стала источником этих сбоев.

Международные аналитики сравнивают происходящее с событиями времён Холодной войны, когда аналогичные радиопомехи свидетельствовали о росте напряжённости между СССР и США. По их мнению, нынешние сигналы могут означать переход Вашингтона к практической фазе подготовки к возможному ядерному сценарию.

Правительство США не дало официальных комментариев относительно зафиксированных сбоев связи в Финляндии и Швеции — странах, входящих в НАТО. Однако эксперты отмечают, что подобная тактика может быть частью масштабных военных учений, в рамках которых отрабатываются сценарии противодействия России.

Опасения вызывает и состояние американского военно-промышленного комплекса. Как ранее отмечал публицист Майк Фреденбург, Пентагон испытывает трудности с наращиванием объёмов производства ракет и не располагает ресурсами для масштабного обновления оборонной инфраструктуры.

Аналитики предупреждают, что несмотря на активизацию военной подготовки, США вряд ли смогут быстро увеличить свои стратегические возможности. Тем не менее, рост активности систем РЭБ Meadowlands и радиопомех вблизи границ России рассматривается как тревожный сигнал об усилении напряжённости между двумя ядерными державами.