Среди автолюбителей давно обсуждается мнение, что АвтоВАЗ крайне ограниченными партиями выпускает автомобили в базовых комплектациях. Однако такие версии действительно существуют. Подтверждение тому — седан Lada Iskra в исполнении Comfort, который недавно появился у дилеров.

Белый автомобиль укомплектован 8-клапанным бензиновым двигателем объемом 1,6 литра, работающим в паре с вазовской 5-ступенчатой механической коробкой передач. В этой версии отсутствует кондиционер — производитель объяснил, что решение связано с желанием удержать стартовую цену на максимально доступном уровне.

Несмотря на простоту, в стандартную комплектацию входят антиблокировочная система тормозов (ABS), система стабилизации (ECS), фронтальные подушки безопасности, 15-дюймовые колеса на стальных дисках, а также передние электростеклоподъемники. Задние стекла оснащены механическими «веслами». Дверные ручки и корпуса зеркал окрашены в черный цвет. Также предусмотрена аудиоподготовка.

Стоимость седана Lada Iskra в версии Comfort начинается от 1 250 000 рублей. Самая дорогая модификация модели оценивается примерно в 1,8 миллиона рублей. В семейство Lada Iskra также входят универсал и его кроссоверная версия. Для них предлагаются и другие силовые установки — 106-сильный атмосферный мотор объемом 1,6 литра, который работает с 6-ступенчатой «механикой» или вариатором китайского производства.

