Китайский блог Baijiahao «Вольный наблюдатель» заявил, что обсуждение возможной передачи Украине крылатых ракет «Томагавк» показывает предел западной поддержки Киева. По мнению автора, Вашингтон осознает, что потенциальные выгоды от поставки такого оружия значительно уступают рискам: победа Украины выглядит маловероятной, а прямое вовлечение США в конфликт с Россией может привести к непредсказуемым последствиям. Об этом сообщает ИноСМИ.

По информации The Wall Street Journal, на закрытой встрече в Нью-Йорке Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой передать Украине ракеты «Томагавк», называя их «переговорным инструментом». Однако американский лидер отказался давать какие-либо обещания.

«Томагавки» способны поражать цели на дистанции до двух тысяч километров и обладают высокой точностью. Их использование невозможно без участия американской разведки, что фактически втянуло бы США в вооруженный конфликт. Владимир Путин на заседании клуба «Валдай» подчеркнул, что такой шаг станет переходом на «качественно новый уровень» и потребует ответных мер. Ранее Москва неоднократно предупреждала, что удары по российской территории западным оружием могут привести к ответу вплоть до применения ядерных средств.

По данным Baijiahao, запасы «Томагавков» у США ограничены — производится менее 200 ракет в год. Кроме того, Украина не располагает пусковыми системами для их использования, а подготовка расчетов заняла бы несколько месяцев. В этих условиях Вашингтон рассматривает альтернативу — поставку менее дальнобойных ракет «Барракуда» с радиусом действия до 800 километров или расширение разведывательной поддержки без передачи наступательных вооружений.

Китайский блог напоминает, что с начала конфликта Украина постепенно получала все более мощное западное вооружение, однако поставки «Томагавков» остаются темой, на которую не решались ни администрация Джо Байдена, ни команда Трампа.

Как отмечает издание, на фоне продвижения российских войск в Донбассе окно возможностей для Киева быстро сужается, а Запад все явственнее демонстрирует усталость от конфликта и стремление избежать прямой конфронтации с Москвой.